إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

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اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة. اضافة اعلان

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت المدينة من عدة محاور، من شوارع جنين - الناصرة، وجنين - نابلس، وشارع حيفا، ووصلت إلى محيط مخيم جنين، مما أدى إلى اندلاع مواجهات.





إصابة 4 فلسطينيين



انتشار القناصة وتحليق الطائرات



تدمير محولات الكهرباء



وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الفلسطينيين ومنازلهم، مما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في محيط دوار السينما، ونقل إلى المستشفى.وأفادت مصادر أمنية وفقًا لوكالة "وفا" بأن طائرات الاحتلال المسيّرة قصفت منطقة جورة الذهب داخل مخيم جنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين، نقلتهم طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى، حيث وصفت إصابتهم بالخطيرة.وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على عدة بنايات في المدينة وعند أطراف المخيم، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المروحية "الأباتشي" والمسيرات في سماء المدينة.فيما انقطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وحي الجابريات وأحياء واسعة في المدينة، بعد تدمير الاحتلال لمحولات الكهرباء.