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طيران الاحتلال يقصف محيط مجمَّعيْ الشفاء الطبي ومستشفى القدس بغزة

قصف محيط مجمع الشفاء الطبي
قصف محيط مجمع الشفاء الطبي
أ أ
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قصف طيران الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية محيط مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، وكذلك محيط مستشفى القدس غربي المدينة.اضافة اعلان

قصف محيط مجمَّعيْ الشفاء الطبي ومستشفى القدس

 وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر محلية أن طيران الاحتلال الصهيوني قصف بعدة صواريخ محيط مجمع الشفاء الطبي، الذي يضم أكبر عدد من الجرحى والطواقم الطبية، وكذلك محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى للمرة الثانية.
 وأضافت أن الاحتلال يهدف إلى إحداث إرباك في المنظومة الصحية عبر التهديد المباشر للمستشفيات بالإخلاء والقصف.

زيادة ضحايا موظفي وكالة الأونروا في غزة

ومن جهة أخرى، قضى 13 من موظفي وكالة الأونروا منذ بدء العدوان الغاشم المستمر على قطاع غزة، مما يرفع حصيلة ضحاياها إلى 29 شخصاً.
 وأوضحت الوكالة في تقريرها أن ما لا يقل عن 20 نازحاً أصيبوا عندما ضربت غارة مبنى مجاور لمدرسة تابعة للأونروا في خان يونس كان يحتمي فيها حوالي 5000 نازح.
وأشارت إلى أنه منذ بدء العدوان أصيب ما يقرب من 180 نازحاً كانوا يحتمون في مدارس الأونروا وقتل 12 شخصاً.

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