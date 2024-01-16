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8 انفجارات.. توقف الملاحة الجوية في مطار أربيل بعد تعرضه لقصف صاروخي

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الانفجار
أ أ
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توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار "أربيل" بالعراق بعد تعرضه لقصف صاروخي عنيف، أعلن الحرس الثوري الإراني المسؤولية عنه.

وقوع 8 انفجارات:اضافة اعلان


وكشفت مصادر عن وقوع 8 انفجارات هزت مدينة أربيل في شمال العراق بعد هجوم صاروخي استهدق قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل.

إسقاط صواريخ استهدفت قاعدة التحالف الدولي:


وأوضحت أنه تم إسقاط الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف الدولي في المطار ، وذلك وسط دوي صفارات الإنذار  في محيط القنصلية الأمريكية والمطار.

وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات في مدينة أربيل قد تكون ناجمة عن هجمات بصواريخ بعيدة المدى.

قصف صاروخي يستهدف القوات الأمريكية:

وفي وقت سابق، أفادت قناة الميادين، بأن قصفا صاروخيا استهدف القوات الأمريكية في قاعدة "كونيكو" في الداخل السوري.

وحسب المرصد السوري، دوت انفجارات في قاعدة كونيكو بريف دير الزور الذي تتمركز ضمنه قوات أمريكية، ناجمة عن هجوم بـ3 صواريخ.

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