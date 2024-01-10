إحباط هجوم بمسيرات مفخخة على مطار أربيل

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أحبط التحالف الدولي هجوماً بطائرتين مسيرتين على مطار أربيل، اليوم (الأربعاء). ‏





طائرتين مسيّرتين مفخختين تحاولان استهداف مطار أربيل اضافة اعلان



127 هجومًا على القواعد الأمريكية



وقال مصدر عراقي- وفق عكاظ-: إن طائرتين مسيّرتين مفخختين حاولتا استهداف مطار أربيل الدولي. ‏وأضاف أن منظومة الدفاع في قاعدة التحالف الدولي داخل المطار تمكنت من إسقاط الطائرتين دون أضرار.وصعّدت الفصائل المسلحة من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 أكتوبر الماضي في فلسطين "طوفان الأقصى".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" باتريك رايدر، قال إن المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت للهجوم 127 مرة منذ بدء تصعيد الوضع في المنطقة.وأضاف رايدر: "منذ 4 يناير، وقعت تسع هجمات. وفي المجمل، تم تنفيذ 127 هجوماً منها: 52 في العراق و75 في سوريا.ولفت إلى أنه منذ بداية تصعيد الاحتلال حربه على غزة، تعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات دون طيار، وتعتقد واشنطن أنها تابعة لجماعات موالية لإيران.وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار "التحالف الدولي لمكافحة داعش" الذي أعلن تشكيله عام 2014.