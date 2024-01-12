أمريكا تستهدف أكثر من 10 مواقع حوثية في اليمن

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قال مسؤولون أميركيون إنه تم استهداف أكثر من 10 مواقع حوثية للتدريب وتخزين المسيرات في اليمن.

وأضافت وسائل إعلام: "4 انفجارت عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء جراء الهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثي". اضافة اعلان





مجلس الأمن يتبنى قرارا ضد الحوثيين:



هجوم الحوثيين على "غلاكسي ليدر"



وكان مجلس الأمن الدولي، وافق على قرار يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، بما في ذلك روسيا والصين.وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن "القرار يطالب الحوثيين بالتوقف عن انتهاك القانون الدولي. تشيد الولايات المتحدة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم لقرار شاركت في صياغته الولايات المتحدة واليابان يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر".ويطالب القرار بشكل لا لبس فيه الحوثيين بوقف هجماتهم ويؤكد دعم المجلس للحقوق الملاحية وحريات السفن لجميع الدول في البحر الأحمر وفقا للقانون الدولي".وأدان القرار عشرين هجومًا للحوثيين على السفن التجارية والتجارية منذ 19 نوفمبر، عندما هاجم الحوثيون للمرة الأولى السفينة التجارية "غلاكسي ليدر" واستولوا عليها.وقالت سفيرة المملكة المتحدة باربرا وودوارد، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "أضرت بأشد الناس فقرًا في العالم".وأضافت: "بالأمس، حاول الحوثيون أكبر هجوم لهم حتى الآن، حيث أطلقوا ما لا يقل عن 21 صاروخًا وطائرة مسيرة باتجاه الممرات الملاحية الدولية. 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وتهدد هذه الهجمات توافر الغذاء والطاقة وأسعارها، وهو ما من شأنه أن يلحق حتما الضرر الأشد بالسكان الأشد فقرًا في العالم.