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3000 عنصر.. شبكة واسعة تستغل "الضباب" لإدخال السموم إلى دولة عربية (تفاصيل)

الأردن
الأردن
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تحاول شبكات تهريب المخدرات الاستفادة من سوء الأحوال الجوية لنقل أكبر كمية من المخدرات إلى الأردن عبر الحدود.

شبكة لتهريب المخدرات في الضباب إلى الأردن:اضافة اعلان

 وبحسب وسائل إعلام فإن الشبكة تستغل الضباب الكثيف الذي يضرب المنطقة الجنوبية من سوريا خلال فصل الشتاء.

ونقلت العربية عن مصدر محلي من السويداء، أنه لا يجب أن يترك الأردن وحيداً في مواجهة هذه التنظيمات، رغم أن الجيش الأردني يستطيع القيام بهذه المهمة التي تبدو طويلة وفي غاية التعقيد.

وأوضح أن الجيش الأردني يحتاج إلى مساعدة من حلفائه وشركائه، لمواجهة شبكات التهريب لاسيما أن عمّان هي عضو أساسي في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.

وأضاف أنه سيكون من المفيد أن تقدم الولايات المتحدة للجانب الأردني صور الأقمار الصناعية لملاحقة هذه الشبكات بشكلٍ أسرع.

عمليات التهريب من درعا إلى السويداء:


وفي التفاصيل، فإن عمليات التهريب تبدأ من ريف محافظة درعا الشرقي وكذلك من ريف محافظة السويداء.

ونوهت المصادر أن أعداد متزعمي تلك الشبكات لا يزيد عن 300 شخص، لكن هؤلاء لديهم عناصر بالمئات، ومن المرجّح أن أعدادهم قد تصل إلى 3000 عنصر.

كما كشفت أن  العناصر يقومون  بحمل أكياس المخدرات ويُطلق عليهم لقب "العتّالة"، فيما يقوم آخرون باستخدام مختلف أنواع الأسلحة عند الاشتباك مع حرس الحدود الأردني لإدخال تلك المخدرات إلى الأراضي الأردنية بقوة السلاح.

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