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24 ساعة مداهمات وحصار.. الأردن يكشف عن عملية كبيرة ضد مهربي المخدرات

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أرشيفية
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أعلن الأمن العام الأردني أن فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلت منذ صباح أمس الجمعة، مداهماتها الأمنية لمهربي المخدرات وتجارها، مؤكدة اعتقال 3 مهربين ومقتل أحدهم.اضافة اعلان

مداهمة أوكار المخدرات

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق المداهمة المتخصصة وإدارة مكافحة المخدرات واصلت منذ صباح يوم أمس الجمعة مداهماتها الأمنيّة لمهربي المخدرات وتجارها.

وأضاف أن قوة أمنية داهمت اليوم مهربي مخدرات من جنسية عربية تسللوا للمملكة عبر الحدود بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنه وبعد التنسيق وجمع المعلومات الاستخبارية حول هؤلاء المهربين، جرى تحديد مكان اختبائهم في خيام في منطقة صحراوية في لواء الرويشد، وعلى الفور تم وضع الخطط المناسبة لمداهمتهم.

محاصرة المهربين

وأشار إلى أنه ومنذ صباح اليوم السبت، بدأت فرق المداهمة المتخصصة محاصرتهم، ثم طبقت قواعد الاشتباك بعد أنْ قاموا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة.

وبين أنه أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، فيما أُصيب أحدهم خلال الاشتباكات، مما أدى لمقتله وضبط السلاح الناري المستخدم بحوزته.

وأكدت مديرية الأمن العام الاستمرار بضرب أوكار المجرمين ومطاردتهم بتنسيق عالٍ مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية وبتعاون استخباراتي وعملياتي، لمنع عصابات المخدرات من تحقيق أهدافها الجرمية ونشر سمومها في المنطقة، مشددة على أن الوطن كان وسيبقى عصيا على كل معتد أثيم.

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