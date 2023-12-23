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قادمة من دولة أوروبية.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بمطار القاهرة (صور)

مخدر
مخدرات
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ضبطت جمارك مطار القاهرة مسافرين مصريين قادمين على رحلة خطوط طيران العربية من بيرغامو الإيطالية، بحوزتها كمية كبيرة من عقار OXY contine المدرج بجداول المخدرات.اضافة اعلان

مخدر الحشيش
وبتفتيش حقائبهما تم العثور على 8313 قرصا مخدرا وكميات من الحشيش وحقن الفيلر.

وفي وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض  مسافرًا لمحاولته مغادرة المملكة بطريقة غير مشروعة.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

في وقت سابق، ضبطت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مسافرَين من الجنسية الأفغانية قدما إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جوازي سفرهما.
وأوضحت الجوازات في بيان على منصة "إكس"، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

واقعة سابقة:

كما ألقت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي القبض على مسافر لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.

جنسية المسافر:
وأوضحت في بيان أن المسافر من الجنسية الباكستانية وكان قادما إلى المملكة بغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة.
وأضافت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.




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