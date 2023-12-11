الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

17 مصابا في اصطدام قطارين بإيطاليا

WhatsApp Image 2023-12-10 at 11.30.50 PM
تصادم قطارين في إيطاليا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
اصطدم قطاران على خط السكة الحديد بين بولونيا وريميني داخل إقليم فاينزا، في مقاطعة رافينا بإيطاليا.

كدمات وإصابات طفيفة:اضافة اعلان


وبحسب المعلومات الأولية، فإن هناك 17 مصابا نتيجة الحادث، ولم يعانوا إلا من كدمات وإصابات طفيفة.

وانتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، مع فرق من الإنقاذ؛ للقيام بعمليات الإنقاذ.

رئيس الوزراء:



وحسب وسائل إعلام إيطالية، يتابع نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني، التطورات بعناية.

وبعد اصطدام القطارين، تم تعليق حركة السكك الحديدية بين كاستيلبولونيا وفورلي بإيطاليا.

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

انحراف عربة قطار:


في وقت سابق، انحرفت عربة قطار شحن عن مسارها في محطة فلورنسا كاستيلو على مشارف مدينة توسكان، وسادت حالة من الفوضى حول مواعيد الرحلات بين التأخير والإلغاء.

وأوضحت وكالة "إيطاليا 24 " أنه على الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا أن البنية التحتية تعرضت لأضرار كبيرة ، فقد أصبحت إيطاليا منقسمة إلى قسمين بسبب حركة السكك الحديدية مع التسبب في إزعاج كبير لأولئك الذين يضطرون للسفر بالقطار عبر شبه الجزيرة.

شبكة السكك الحديدية:


وأوضحت شبكة السكك الحديدية: "انقطعت حركة السكك الحديدية على كل من الخط عالي السرعة والخط التقليدي بسبب خروج بعض عربات قطار الشحن عن القضبان في محطة فلورنس كاستيلو، وقد تعرضت البنية التحتية لأضرار كبيرة".

وأشارت الوكالة إلى أن مئات الأشخاص ، كثير منهم من السياح ، احتشدوا في المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل حركة القطارات عالية السرعة بين ميلانو وفينيسيا وروما، مما يجعل التنقل بين شمال وجنوب البلاد أمرا مستحيلا.

كان الانحراف عن السكة قد تسبب في سقوط بعض الأعمدة والأبراج التي تدعم الكابلات التي تزود القطارات والمسار بالكهرباء.



اقرأ أيضا

البيت الأبيض
11:33 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

مفاجأة صادمة بالبيت الأبيض.. هذا ما كشفه عن مخزون الأسلحة والذخيرة

ذباب تسي تسي
11:14 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

جيوش الذباب تجتاح دولة عربية

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.47.51 PM
8:58 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

فرنسا تسقط مسيّرتين في البحر الأحمر

حريق
6:54 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

حريق هائل يلتهم خزانات مصفاة إيرانية

اقرأ أيضا

عشرات الشهداء والمصابين في غارات لجيش الاحتلال وسط قطاع غزة

وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية يبحثون مع ترودو وقف العدوان على غزة

عاجل.. قتلى وجرحى جراء انهيار منجم ذهب في هذه الدولة

مسؤولة أممية: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال بسبب جرائم الاحتلال

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن التحقيق مع أحد منتسبيه

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ثوران بركان تال 8:08 م السبت، 25 نوفمبر 2023

في هذه الدولة.. تجدد ثوران بركان "إتنا" وتدفق حمم اللهب

ايطاليا 2:43 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

أحكام مشددة بالسجن على أقوى عصابات المافيا في دولة أوروبية

اقرأ أيضا

الاحتلال في غزة
6:50 م السبت، 09 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال يعترف: جنودنا وقعوا في كمين في جباليا بغزة وأرسلنا تعزيزات

النازحون الفلسطينيون من غزة
5:27 م السبت، 09 ديسمبر 2023

يتضورون جوعا.. ناقوس خطر أممي بانهيار العملية الإنسانية في غزة

WhatsApp Image 2023-12-09 at 4.02.56 PM
5:09 م السبت، 09 ديسمبر 2023

صواعق تحول هذه الدولة إلى ظلام دامس

WhatsApp Image 2023-12-09 at 2.33.42 PM
3:45 م السبت، 09 ديسمبر 2023

مصر.. "مهندس" ينهي حياة والديه وشقيقه وصاحبه بطريقة مروعة لسبب غريب !

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع-المدني
1:01 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تحذير من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأربعاء المقبل

طلاب المدارس
12:02 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع مدارس الغايل

حساب المواطن
11:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيف يستفيد العاطل من الدعم الشهري؟

أهم 10
10:00 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في امرأة وافدة ووفاة سائق حافلة الجبيل المدرسية

حساب المواطن
9:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن لم ينزل له الدعم الشهري

حساب المواطن
8:01 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. "دفعة ديسمبر" .. الأكثر تداولا على حساب المواطن (تفاصيل وتنبيهات)