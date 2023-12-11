17 مصابا في اصطدام قطارين بإيطاليا

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اصطدم قطاران على خط السكة الحديد بين بولونيا وريميني داخل إقليم فاينزا، في مقاطعة رافينا بإيطاليا.





كدمات وإصابات طفيفة: اضافة اعلان





رئيس الوزراء:



انحراف عربة قطار:



شبكة السكك الحديدية:



وبحسب المعلومات الأولية، فإن هناك 17 مصابا نتيجة الحادث، ولم يعانوا إلا من كدمات وإصابات طفيفة.وانتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث، مع فرق من الإنقاذ؛ للقيام بعمليات الإنقاذ.وحسب وسائل إعلام إيطالية، يتابع نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية الإيطالي، ماتيو سالفيني، التطورات بعناية.وبعد اصطدام القطارين، تم تعليق حركة السكك الحديدية بين كاستيلبولونيا وفورلي بإيطاليا.في وقت سابق، انحرفت عربة قطار شحن عن مسارها في محطة فلورنسا كاستيلو على مشارف مدينة توسكان، وسادت حالة من الفوضى حول مواعيد الرحلات بين التأخير والإلغاء.وأوضحت وكالة "إيطاليا 24 " أنه على الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا أن البنية التحتية تعرضت لأضرار كبيرة ، فقد أصبحت إيطاليا منقسمة إلى قسمين بسبب حركة السكك الحديدية مع التسبب في إزعاج كبير لأولئك الذين يضطرون للسفر بالقطار عبر شبه الجزيرة.وأوضحت شبكة السكك الحديدية: "انقطعت حركة السكك الحديدية على كل من الخط عالي السرعة والخط التقليدي بسبب خروج بعض عربات قطار الشحن عن القضبان في محطة فلورنس كاستيلو، وقد تعرضت البنية التحتية لأضرار كبيرة".وأشارت الوكالة إلى أن مئات الأشخاص ، كثير منهم من السياح ، احتشدوا في المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل حركة القطارات عالية السرعة بين ميلانو وفينيسيا وروما، مما يجعل التنقل بين شمال وجنوب البلاد أمرا مستحيلا.كان الانحراف عن السكة قد تسبب في سقوط بعض الأعمدة والأبراج التي تدعم الكابلات التي تزود القطارات والمسار بالكهرباء.