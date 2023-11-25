في هذه الدولة.. تجدد ثوران بركان "إتنا" وتدفق حمم اللهب

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تجدد ثوران بركان "إتنا" في جزيرة صقلية الإيطالية مرة أخرى، بينما تغطي الثلوج فوهته ومنحدراته، حيث يعد البركان الأكثر نشاطا في أوروبا.

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وتدفقت الحمم البركانية بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية، وتم إصدار تنبيه للرحلات الجوية، على الرغم من أن مطار فينشينزو بيلينى الدولي في كاتانيا، أكبر مدينة في شرق صقلية، لم يتأثر بالنشاط البركاني، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".





تكدس المواد البركانية



أعلى بركان نشط في أوروبا



يذكر أن بركان جبل إتنا يزداد ارتفاع نتيجة تكدس المواد البركانية على جوانب فوهاته الأربع، بحسب ما ذكر المعهد الإيطالي لعلم البراكين في أغسطس الماضي.ووفقا للمعهد الإيطالي، فقد ساهم النشاط الكبير لبركان إتنا فى زيادة ارتفاع البركان حيث وصل ارتفاعه مؤخرا إلى 3357 مترا.ومنذ العام 1980، تقع قمة البركان على الفوهة الشمالية الشرقية التي بلغ علوها 3350 مترا إثر النشاطات البركانية في سبتمبر 1980 وفبراير 1981.وكان ارتفاع بركان إتنا قد انخفض إلى 3326 مترا سنة 2018 بسبب انهيارات على حافة الفوهة.ويُعد بركان إتنا، الذي يمتد على مساحة 1250 كيلومترا مربعا أعلى بركان نشط في أوروبا، مع ثوران منتظم منذ نحو 500 ألف سنة.