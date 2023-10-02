100 مصاب.. السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد

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أعلنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، أنه تم السيطرة على حريق مبنى مديرية الأمن، بالتعاون مع سيارات الإطفاء بالقوات المسلحة وسيارات الإطفاء بهيئة قناة السويس. اضافة اعلان





السيطرة على حريق الإسماعيلية وبدء عمليات التبريد



إصابة نحو 100 شخص حتى الآن



وأوضحت حسب "القاهرة 24"، أنها تقوم الآن بإجراء عمليات التبريد للحريق الذي نشب في المبنى خلال الساعات الماضية.وأعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين.

فيما أكدت مصادر طبية أن عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية ارتفع إلى 100 شخص، وفقًا لـ"العربية"







استمرار محاولات إخلاء المتواجدين في مكان الحريق



الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق



فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.فيما تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية للتعامل مع الإصابات، ودفعت وزارة الصحة بنحو 30 سيارة إسعاف لموقع الحريق.يأتي هذا بينما أفادت فضائية اكسترا نيوز، بأن المباني المحيطة بمبنى مديرية الأمن لم تتضرر جراء الحريق.وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، نشب حريق في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تحركت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.