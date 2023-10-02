حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. رفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات المحافظة (فيديو)

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أعلنت مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفيات جامعة قناة السويس، حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية. اضافة اعلان





إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية



انهيار الواجهة الرئيسة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية



فيما تستمر محاولات إخلاء المتواجدين في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية من قبل القوات، وذلك بعد نشوب حريق في المبنى.وكانت الحماية المدنية بالإسماعيلية تلقت إخطارًا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداده.ووصف موقع "أخبار اليوم" المصري الرسمي، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع. مؤكدا أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.وأشار الموقع المصري إلى انهيار جزء من الواجهة الرئيسة لمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقًا ضخمًا في المبنى بدا أنه دمر جزءًا كبيرًا منه.وبحسب الإعلام المصري، مازالت النيران مشتعلة في المبنى حتى الآن.