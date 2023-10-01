فاجعة رابعة جديدة يشهدها العراق بعد حريق الحمدانية (تفاصيل)

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شهدت محافظة بابل العراقية، اليوم الأحد، فاجعة جديدة حيث ادى حريق الى مصرع عائلة كاملة متكونة من 6 أفراد بناحية المدحتية وسط المحافظة.



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حريق هائل:

٣٢ ألف حريق:

حفل زفاف في واسط:



حالات التسمم بكركوك:



حريق قاعة الحمدانية:



وقال مصدر محلي إن عائلة "صالح أبو قمر الجبوري" المتكونة من 6 أشخاص لقيت مصرعها بناحية المدحتية في بابل بسبب حريق التهم داره.وأشار المصدر إلى أن سبب الحريق كان عطب بأسلاك "السبلت" وبعدها تزايدت النيران والدخان ما شكل صعوبة بخروج العائلة.جاء ذلك بعد أيام قليلة من فاجعة قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات.وأحصت مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية عام 2022 أكثر من 32 ألف حادث حريق، مع تسجيل -عام 2023- قرابة 19 ألف حريق حتى أغسطس الماضي.وتسببت تلك الحرائق في مقتل نحو 850 عراقيا خلال السنوات الثلاث الماضية.في وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بتحول عرس في محافظة واسط، إلى فاجعة؛ نتيجة حادث سير.ونقلت صحيفة " السومرية نيوز" عن المصدر أن العرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط.وأضاف أن حادث سير وقع خلال زفة عرس في الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة.فيما أوضح مختار حي الأمير في قضاء الزبيدية علي العتبي، أن الحادث وقع بين عجلة صالون نوع اوبتيما و "لوري" على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس.وكشف أن الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه.وقبل أيام تعرض 100 شخص للتسمم خلال حفل زفاف في بلدة الحويجة غرب كركوك العراقية بعد تقديم طعام للمعازيم تبيّن أنه فاسد.وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حادثة العرس الذي احترق فيه أكثر من 120 شخصا في نينوى.وأظهرت مجموعة صور متداولة لحظة نقل المعازيم إلى المستشفيات بعد تعرضهم لحالة التسمم.فيما كانت الفاجعة الكبرى في عرس الحمدانية، فقد نقلت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.وأضاف مصدر أمني حينها أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة العشرات حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.