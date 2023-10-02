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الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

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حريق مديرية أمن الإسماعيلية
أ أ
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 بعد رصد أصوات استغاثات من المحاصرين في الحريق الذي شب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، دفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحادث.اضافة اعلان


الجيش وهيئة قناة السويس يشاركون في الإطفاء

وأعلنت السلطات المصرية، أن عمليات إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية تشارك فيها قوات من الجيش المصري وهيئة قناة السويس.


سقوط أجزاء من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

وإثر سقوط أجزاء من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية جراء الحريق، قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء عناصر موجودة داخل المبنى المحترق.

رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية

وحسب "العربية"، فقد تم رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.


وصباح اليوم، اندلع حريق ضخم، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر وفقًا لوسائل إعلام مصرية.

النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى


ووصفت وسائل إعلام رسمية، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع، مشيرة إلى أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.


وزارة الصحة تدفع سيارات الإسعاف

وفي الوقت الذي تم فيه الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق.

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