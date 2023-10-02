الجنود يستغيثون.. الجيش المصري يدفع بالطائرات وسيارات الإطفاء للإسماعيلية

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بعد رصد أصوات استغاثات من المحاصرين في الحريق الذي شب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، دفعت القوات المسلحة بسيارات إطفاء وإسعاف وطائرتين لموقع الحادث. اضافة اعلان







الجيش وهيئة قناة السويس يشاركون في الإطفاء



سقوط أجزاء من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية



رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية



النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى



وزارة الصحة تدفع سيارات الإسعاف



وأعلنت السلطات المصرية، أن عمليات إطفاء حريق مديرية أمن الإسماعيلية تشارك فيها قوات من الجيش المصري وهيئة قناة السويس.وإثر سقوط أجزاء من مبنى مديرية أمن الإسماعيلية جراء الحريق، قامت قوات الحماية المدنية بإخلاء عناصر موجودة داخل المبنى المحترق.وحسب "العربية"، فقد تم رفع حالة الطوارئ بجميع مشافي الإسماعيلية لاستقبال مصابي حريق مديرية الأمن.وصباح اليوم، اندلع حريق ضخم، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر وفقًا لوسائل إعلام مصرية.ووصفت وسائل إعلام رسمية، حريق مديرية أمن الإسماعيلية بالمروع، مشيرة إلى أن النيران التهمت معظم محتويات طوابق المبنى.وفي الوقت الذي تم فيه الاستعانة بسيارات الحماية المدنية التابعة لهيئة قناة السويس والمحافظات المجاورة في محاولة للسيطرة على الحريق، دفعت وزارة الصحة بالعديد من سيارات الإسعاف والأطقم الطبية إلى محيط الحريق.