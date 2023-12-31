100 برميل معبأة بأم الخبائث.. ضربة موجعة لمصنعي السموم بدولة خليجية

أ أ

نجح رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الفروانية في الكويت في ضبط ثلاثة أشخاص يديرون مصنعاً للخمور المحلية.





براميل معبأة بخمور في الكويت:

اضافة اعلان

إحباط دخول خمور بالكويت:

خمور في مولد كهربائي:

وأوضحت صحف محلية أنه بعد أخذ الإذن القانوني اللازم تم ضبطهم، حيث تم العثور على (100) برميل يحتوي على مواد لتصنيع الخمور و(24) زجاجة خمر محلية جاهزة للبيع.وأضافت أنه جار إحالتهم والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.وفي سياق الحملات الأمنية لضبط الخمور، تمكن أيضا مفتشون بجمارك ميناء الشويخ في الكويت من ضبط مايقرب 2183 زجاجة من المسكرات.وبحسب ما ذكرته صحيفة"الجريدة"، فقد خبأت في مولد كهربائي كبير قادم من دولة خليجية عبر جمارك ميناء الشويخ.ونقلت عن نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية أسامة الشامي، أنه وصل إلى جمارك ميناء الشويخ مولد كهربائي كبير قادم من إحدى الدول الخليجية.وأوضح أن مفتشي جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا - مراقبة التفتيش والاستيداع راودتهم الشكوك في ذلك المولّد الكهربائي، وأحالوه إلى جهاز الكشف الإشعاعي الذي أوضح وجود اختلاف بالكثافات داخل المولد.وفي التفاصيل أيضا فقد تم فتحه بمساندة قوة الإطفاء العام، حيث عثر على عدد ما يقرب 2183 زجاجة مشروبات روحية مخبأة بداخله.وأشار إلى أنه تم ضبط المتهم وتسليمه إلى جهات الاختصاص، موجها الشكر إلى رجال الجمارك على الجهود الحثيثة في التصدي لكل عمليات التهريب للممنوعات مهما كان شكلها أو نوعها.