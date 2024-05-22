تدخل فوري من الشرطة العُمانية بسبب خروج أصوات غريبة من إحدى الجامعات

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وثق مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أصواتا غريبة تخرج من جامعة نزوى في سلطنة عمان.



أصوات غريبة في جامعة نزوى:

تصاعد أدخنة من حفرة بسلطنة عمان:

سقوط صخور بسلطنة عمان:

تساقط الصخور في ولاية صحار:

ووثق الفيديو المتداول أصواتا غريبة مثل الصراخ وترديد لكلام غير مفهوم، وتظهر ليلاً في مساكن الطالبات بالجامعة.فيما اتخذت الجامعة بالتعاون مع الشرطة إجراءات لتحديد مصدر الأصوات الغريبة التي تظهر ليلاً في مساكن الطالبات بالجامعة.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تداولته حسابات عُمانية، مشهدا غريبا لتصاعد أدخنة من حفرة في منطقة نائية بالبلاد.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، حفرة غريبة يطلع منها دخان وردي في ولاية سمائل".كما علق أحد النشطاء على المشهد الغريب بقوله :"سبحان الله.. هذا الدخان ولونه إيش يعني".أيضا وثق مقطع فيديو عقب كارثة السيول انهيار وتساقط للصخور في طريق سنت وادي العين.وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته عدسة المصور "نايف الهنائي"، كتل الصخور وقد سدّت إحدى الطرق، بعد أن تهاوت من مرتفعات عالية.أيضا وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته حساب "الخيمة العمانية"، تساقط الصخور في أواخر شهر رضان المبارك بشكل مفاجئ في عقبة وادي الحلتي التابعة لولاية صحار.كما يظهر امتلاء طريق عام بأحجام كبيرة من الخور، حيث امتلأ تمام وأعاقت الصخور مرور أ حركة بالطريق العام.