الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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إصابة العشرات.. استشهاد 16 في قصف مركز إيواء وسط غزة

الاحتلال - فلسطين - غزة
قصف غزة
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استشهد عشرة فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات بجروح، اليوم الأربعاء، جراء قصفٍ للاحتلال على مركز إيواء للنازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

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 انتشال عشرة شهداء معظمهم من الأطفال والنساء

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت عشرة شهداء معظمهم من الأطفال والنساء، من داخل مركز إيواء كان يضم عشرات النازحين وسط القطاع.
 في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية والشمالية من مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لتدمير هائل في ممتلكات الفلسطينيين.

استشهاد ستة فلسطينيين شمال قطاع غزة

 كما استشهد ستة فلسطينيين اليوم في قصف عنيف استهدف شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت أحد المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة.

دبابات الاحتلال تتوغل في عمق مخيم جباليا

في سياق متصل، تواصل دبابات الاحتلال التوغل في عمق مخيم جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال المئات من المنازل.

ووفقاً لمصادر فلسطينية فإن دبابات الاحتلال اجتاحت بالكامل المناطق الشرقية والوسطى من مخيم جباليا، وأحرقت عشرات المنازل والمحال التجارية التي تعد العمود الفقري للحركة التجارية لشمال القطاع.

فيما واصل الاحتلال حصاره لمستشفى العودة وكمال عدوان، وحرم المرضى والجرحى من الوصول إلى تلك المستشفيات، وسط قصفٍ مدفعي مكثف طال مرافق تلك المستشفيات ومحيطها.

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