اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس الفرنسي بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها أوضاع غزة

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تم اتصال هاتفي، بين سمو ولي العهد وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وتم في بداية الاتصال، تبادل التهنئة بين سمو ولي العهد، وفخامة الرئيس الفرنسي بتوقيع الاتفاقية بين الخطوط الجوية السعودية، وشركة ايرباص لشراء ١٠٥ طائرات.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون القائم في عدد من المجالات، وبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أيضا تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في غزة، وضرورة تكثيف الجهود والاتصالات الدولية للتوصل لوقف فوري لإنهاء الحرب، وكافة أشكال التصعيد، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية الكافية.