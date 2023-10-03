وفاة ١٢ رضيعا في يوم داخل مستشفى بالهند.. لهذا السبب

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لقي 12 رضيعاً حتفهم في يوم واحد داخل مستشفى بولاية مهاراشترا الهندية، مما أثار عاصفة سياسية اليوم الثلاثاء إذ اتهم سياسيون معارضون حكومة الولاية والسلطات الطبية بالإهمال. اضافة اعلان





وفاة الرضع:



اتهامات للحكومة:



وقال مسؤولون بالمستشفى ووسائل إعلام محلية إن الرضع لقوا حتفهم يوم الأحد وكانوا من بين 24 حالة وفاة سجلت في ذلك اليوم بمستشفى شانكاراو تشافان الحكومي في منطقة نانديد التي تبعد 600 كيلومتر عن مومباي العاصمة التجارية للهند.وقال شيامراو واكودي مدير المستشفى إن 12 مريضاً من البالغين توفوا بسبب أمراض مزمنة من بينها السكري وفشل وظائف الكبد والفشل الكلوي.وأوضحت حكومة ولاية مهاراشترا اليوم الثلاثاء أنها فتحت تحقيقاً في وفاة الرضع والمرضى الآخرين.واتهم سياسيون معارضون حكومة مهاراشترا، التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب متحالف معه، بالإهمال الجسيم فيما يتعلق بوفيات الرضع.