لهذا السبب.. الهند تُعلن طرد دبلوماسي كندي كبير

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أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت طرد أحد الدبلوماسيين الكنديين وأمرته بمغادرة أراضيها.

وأوضحت وزارة الخارجية الهندية، أن القرار يأتي من باب المعاملة بالمثل وردًا على طلب السلطات الكندية من دبلوماسي هندي مغادرة البلاد. اضافة اعلان





سر مقتل زعيم طائفة السيخ



كندا تأمر دبلوماسيًا هنديًا بمغادرة البلاد



ووصفت الهند، الاتهامات الكندية لنيودلهي بشأن التورط في مقتل زعيم طائفة السيخ بمقاطعة كولومبيا البريطانية غربي كندا بأنها سخيفة.وأضافت أنه ترفض تصريح رئيس وزراء كندا في البرلمان وكذلك تصريح وزيرة خارجية البلاد، مؤكدة الاتهامات الموجهة للحكومة الهندية بالتورط في أي عمل من أعمال العنف في كندا سخيفة وذات دوافع.وحسب "سبوتنيك" فقد أكدت الخارجية الهندية أن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى صرف الانتباه عن الإرهابيين والمتطرفين في حركة خالستان الذين حصلوا على اللجوء في كندا ويواصلون تهديد سيادة الهند وسلامة البلاد.ودعت السلطات الهندية، كندا إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المعادية للهند على الأراضي الكندية.وكانت وزيرة خارجية كندا، ميلاني جولي، أعلنت في وقت سابق، طرد دبلوماسي هندي رفيع المستوى من البلاد، على خلفية الاشتباه في تورط السلطات الهندية في مقتل زعيم طائفة السيخ، هارديب سينغ نيجار، في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.