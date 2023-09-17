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خفافيش الفاكهة وراء الكارثة.. وباء قاتل يهدد الهند ومعدل الوفيات يصل 75 %

فيروس- الهند
فيروس- الهند
أ أ
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بعد أن أنهى حياة شخصين وأصاب خمسة على الأقل تسارع ولاية كيرالا الهندية لاحتواء تفشٍّ جديد لفيروس نيباه القاتل.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤولين حكوميين، ، أن معدل الوفيات الناجمة عن فيروس نيباه يتراوح بين 40 و75%، وقد أدرجته على قائمة الأمراض ذات الأولوية بسبب إمكانية تحوله إلى وباء.اضافة اعلان

وأوضحت وسائل الإعلام الهندية أن سلالة الفيروس التي رصدتها في ولاية كيرالا، والمعروفة باسم "سلالة بنغلادش"، لديها معدل وفيات مرتفع ولكنها أقل عدوى.

فيروس نيباه:


وفيروس نيباه تم اكتشافه أثناء تفشي المرض بين مربي الخنازير بماليزيا في عام 1999.

 ويعتقد أن الفيروس انتقل للعمال من خلال الماشية المصابة وإفرازاتها.

فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية، أن خفافيش الفاكهة، التي تُعرَف أيضاً باسم الثعالب الطائرة، هي المضيف الطبيعي لفيروس نيباه.

 ونبهت أنه يمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، حيث يمكن للحيوانات الأليفة، وضمن ذلك الخيول والقطط والكلاب، أيضاً التقاط العدوى ونشرها.

وتابعت:  لكن الفيروس يعتبر شديد العدوى بين الخنازير، التي يمكن أن تنقله إلى البشر الذين يتلامسون مع أنسجتها أو سوائلها الجسدية.

كما يمكن أيضاً أن تنتقل العدوى القاتلة عن طريق الاتصال البشري الوثيق، إذ يمكن أن ينتشر الفيروس من شخص مصاب إلى أسرته أو مقدمي الرعاية من خلال سوائل جسم الشخص.

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