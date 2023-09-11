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عقب زلزال المغرب.. 3 هزات أرضية تضرب مدنًا شمال العراق

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هزات أرضية تضرب العراق
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 3 هزات أرضية متفاوتة في دهوك وكركوك شمال البلاد.

حدوث ثلاث هزات أرضية فجر اليوماضافة اعلان

وأوضحت أن المراصد الزلزالية في الهيئة سجلت حدوث ثلاث هزات أرضية تم الشعور بها بشكل متفاوت في محافظتي دهوك وكركوك، الأولى شمال شرقي قضاء طوز خرماتو في محافظة كركوك بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر".

هزات أرضية دون خسائر مادية أو بشرية

وكشفت الهيئة العامة العراقية للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عن حدوث ثلاث هزات أرضية في محافظتي دهوك وكركوك دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك

وأضافت حسب "سكاي نيوز"، أن الهزة الثانية والثالثة وقعتا في محافظة دهوك على الحدود العراقية-التركية بقوة 6ر4 و 1ر3 على التوالي، وشعر بها السكان بشكل متفاوت دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

السلطات تطالب الأهالي بأخذ الحيطة والحذر

وطالبت الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية الرسمية الصادرة عنها.
يأتي هذا بعد أيام من زلزال مدمر ضرب المملكة المغربية، ومدن الرباط ومراكش وأغادير والحوز، وخلق مئات القتلى والجرحي وخسائر في الأرواح والممتلكات.

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