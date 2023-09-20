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صحيفة تواصل الالكترونية

للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم

وزير الدفاع يلتقي وفد صنعاء تأكيدًا على دعم المملكة لليمن

لقاء وزير الدفاع
وزير الدفاع يلتقي وفد صنعاء
أ أ
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 التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وفد صنعاء الذي زار الرياض.

دعم المملكة لليمن وشعبه الشقيقاضافة اعلان


 وجرى خلال اللقاء التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.
 حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

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