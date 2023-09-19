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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من نظيره الإماراتي

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
وزير الخارجية
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 تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.اضافة اعلان

استعراض العلاقات الثنائية

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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