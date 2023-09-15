أمريكا تشيد بدور المملكة وجهودها في إحياء مفاوضات السلام باليمن

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أشاد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم، بدور المملكة وجهودها الكبيرة في إحياء مفاوضات السلام باليمن.

وأكد أنه على اتصال دائم مع المملكة حول ضمان إمدادات مستقرة للطاقة، لافتًا إلى أن زيارة وفد الحوثيين للرياض تطور مهم لإنهاء الحرب باليمن. اضافة اعلان





عملية سياسية شاملة وشمولية



العام الماضي كان الأكثر هدوءً في اليمن



وأوضح أنه ناقش مؤخرًا أهمية استمرار الدعم من المانحين للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن، والبقاء على تواصل وثيق فيما تتواصل جهود الانتقال من الهدنة إلى عملية سياسية شاملة وشمولية بقيادة الأمم المتحدة.وكانت الولايات المتحدة، رحبت بعملية تبادل حوالي 900 أسير محتجز عند طرفي النزاع في اليمن، والتي جاءت لتتوج عدة أشهر من المشاركة البناءة والوساطة للأمم المتحدة.وحسب مراقبين، فإن العام الماضي كان الأكثر هدوء في البلاد منذ بدء الحرب، مما أنقذ حياة آلاف اليمنيين.وأتاحت الهدنة بين الطرفين، زيادات كبيرة في المساعدات الإنسانية والواردات النفطية والرحلات الجوية المدنية المتوجهة إلى صنعاء والمغادرة منها.