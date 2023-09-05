حكومة اليمن: نثمن جهود المملكة ومسقط لإحلال السلام

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ثمنت الحكومة اليمنية جهود المملكة وسلطنة عمان المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.



جهود المملكة لإحلال السلام في اليمن

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، نشرت فحواه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" مساء الاثنين.

ووفق الوكالة "ثمن المجلس الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام".

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.





المرجعيات الثلاث



وذكرت الوكالة أن المجلس "أكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام والرغبة في الوصول إلى سلام عادل وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا".والمرجعيات الثلاث هي:- المبادرة الخليجية (2011).- نتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014).- قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصًا القرار رقم 2216 (يلزم مليشيا الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).تعنت مليشيا الحوثيين مع مبادرات السلاموبينما لفت مجلس الوزراء اليمني إلى استمرار تعاطي الحكومة الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة لإحلال السلام في البلاد، اتهم جماعة الحوثي بمقابلة هذه الجهود "بالتعنت"، و"التصعيد".ولم تعقب مليشيا الحوثي على هذه الاتهامات حتى الساعة 20: 00 (ت.غ).ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة، وبين مليشيا الحوثيين المدعومين المسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.