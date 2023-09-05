الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

حكومة اليمن: نثمن جهود المملكة ومسقط لإحلال السلام

قصر معاشيق الرئاسي بعدن
قصر معاشيق الرئاسي بعدن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

ثمنت الحكومة اليمنية جهود المملكة وسلطنة عمان المستمرة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في البلاد.

جهود المملكة لإحلال السلام في اليمن
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، نشرت فحواه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" مساء الاثنين.
ووفق الوكالة "ثمن المجلس الجهود السعودية والعمانية المستمرة والمخلصة من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام".
وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، إضافة إلى تحركات أممية ودولية متعددة للدفع بعملية السلام.

المرجعيات الثلاث

وذكرت الوكالة أن المجلس "أكد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الثابت تجاه عملية السلام والرغبة في الوصول إلى سلام عادل وشامل يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا".
والمرجعيات الثلاث هي:
- المبادرة الخليجية (2011).
- نتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014).
- قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصًا القرار رقم 2216 (يلزم مليشيا الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

تعنت مليشيا الحوثيين مع مبادرات السلام
وبينما لفت مجلس الوزراء اليمني إلى استمرار تعاطي الحكومة الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة لإحلال السلام في البلاد، اتهم جماعة الحوثي بمقابلة هذه الجهود "بالتعنت"، و"التصعيد".
ولم تعقب مليشيا الحوثي على هذه الاتهامات حتى الساعة 20: 00 (ت.غ).
ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده المملكة، وبين مليشيا الحوثيين المدعومين المسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.

اقرأ أيضا

حبات البرد تتساقط بكثافة على منازل الأمريكيين في مينيسوتا

فرنسا من الداخل.. إنهاء حياة امرأة على يد زوجها كل 3 أيام

تجدد الاشتباكات في مدينة مالمو السويدية بعد حرق نسخة من القرآن

مصرع 7 أشخاص وإلغاء رحلات القطار بسبب السيول في دولة عربية (صور)

حكم عراقي بعدم دستورية التصديق على اتفاقية مع الكويت.. ما الأمر؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الرئيس الإيراني 4:25 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

حريق اليمن 12:59 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

حريق هائل في محطة للغاز المنزلي بعاصمة عربية

الحوثيين 1:06 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

100% .. مليشيا الحوثي ترفع نسبة الجبايات بالمنافذ والموانئ

22-12-31_20-31-44 7:22 م الخميس، 24 أغسطس 2023

وقف تأشيرات السفر إلى فرنسا.. وبيان عاجل من السفارة في الرياض

اقرأ أيضا

سفارة الكويت
6:05 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بيان تحذيري عاجل من سفارة الكويت بالمملكة لمواطنيها.. ما الأمر؟

الرئيس الإيراني
4:25 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الرئيس الإيراني يدعو لاستخدام الإمكانات المتوفرة لتطوير التعاون مع المملكة

تحطم مروحية
2:44 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تحطم مروحية للقوات البحرية الباكستانية ومقتل طاقمها

مفوضية شؤون اللاجئين
2:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

مفوضية اللاجئين الأممية: نسعى لجمع أكثر من مليار دولار للسودان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي