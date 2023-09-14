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كارثة عبر تاريخ اليمن.. 4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي الإرهابية

ألغام الحوثيين
انتشار ألغام الحوثيين في الأراضي اليمنية
أ أ
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قُتل أكثر من 4281 طفلًا في اليمن؛ بسبب قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتكليف هؤلاء الأطفال بزراعة الألغام، والتي تسببت في إصابة عدد منهم بإعاقات دائمة.اضافة اعلان

كارثة لم تشهدها اليمن في تاريخها

ويقول مصدر في العاصمة بخصوص القتلى بأنها: كارثة لم تشهدها اليمن في تاريخها، مقتل أطفال لا يعلم الكثير عنهم شيئًا سوى أن الحوثي قام بتجنيدهم في مجال التدريب على زراعة الألغام الأرضية.
ويواصل المصدر، يتم إرسال هؤلاء الأطفال بكميات كبيرة لزراعتها في مواقع ومناطق يستهدفها الحوثيين، ونظرًا لجهل وقلة خبرة ومعرفة هؤلاء الأطفال تعرضوا للموت أو الإعاقة.

تعددت الأسباب والموت واحد

وأضاف المصدر أن بعض هؤلاء الأطفال قتلوا في مناطق مفخخة بالألغام الأرضية مسبقًا من جانب الحوثيين، والبعض الآخر تعرضوا لإعاقات مستديمة، وعدد منهم قتلوا أثناء زراعتهم لها بسبب أخطاء حدثت أو انفجر اللغم، وقتل آخرين بسبب جود بعض القنابل التي يجهل الأطفال التعامل معها.

4281 طفلاً ضحايا ألغام مليشيا الحوثي

مشيرًا إلى أن عدد الأطفال الذين تم حصرهم قتلى وصل إلى أكثر من 4281 طفلاً، وهذه الأرقام التي جمعت من إحصائيات مختلفة بين مستشفيات ومقابر وأهالي أطفال.
فيما هناك أعداد كبيرة لعدد من الأطفال المعاقين بسبب الألغام الأرضية، لم تحصر بطريقة دقيقة.
كما تقدم عدد من أهالي الضحايا بشكاوى ضد الحوثيين ولكن لم ينظر إليها أو يهتم بها، بل يتم تهديد الأهالي بالسجن والعقوبات عند تكرار ذلك.

تعتيم حوثي

وقال المصدر إن العصابات القيادية الحوثية لا تعلن ضحايا الأطفال الذين قتلوا بسبب الألغام الحوثية، وتمنع الحديث عنهم أو السؤال عنهم، مثلما تحرص العصابات الانقلابية على عدم تداول أي حديث عن المعاقين من ألغام.

تدخل دولي لإيقاف مقتل الأطفال

مؤكدًا أن تعاون وتمادي المنظمات الدولية والحقوقية مع الحوثيين رفع من مستوى الإجرام الحوثي والانتهاكات ضد الإنسانية، والتغطية الإعلامية والقانونية على تلك الجرائم، خاصة أنها تحدث أمام معرفة الكثير من المنظمات التي تصمت وتتجاهل الأمر.
وطالب بتدخل دولي عادل لإيقاف نزف أرواح الأبرياء الأطفال.

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