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وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي لبحث سبل وقف التصعيد في غزة

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي
أ أ

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع العربي الأمريكي.اضافة اعلان

وقف التصعيد في غزة
وبحث الوزيران خلال اللقاء، سبل دعم الجهود الرامية إلى وقف تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة تجاه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدّد وزير الخارجية على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكداً إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، والأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات.

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