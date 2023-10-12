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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع عدد شهداء العدوان على قطاع غزة إلى ١٣٥٤ شهيدا

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إصابات فلسطين
أ أ
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ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة، لليوم للسادس على التوالي، إلى ١٣٥٤ شهيداً، جلهم
من الأطفال والنساء.اضافة اعلان
 وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الجوية الإسرائيلية واستهداف البنايات السكنية والمنازل؛ أدى إلى استشهاد ١٣٥٤ فلسطينياً، بينهم ٣٣٢ طفلاً، وإصابة ٦٠٤٩ بجروح مختلفة، وصفت جروح الكثير منهم بالخطيرة.

طائرات الاحتلال تهاجم  مخيم البريج

وفي السياق، تواصل طائرات الاحتلال قصفها العنيف لقطاع غزة، فقد أغارت طائرات الاحتلال على مخيم البريج وقصفت عدة منازل سكنية.
 كما شهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة قصفاً مدفعياً مكثفاً، تسبب بخسائر جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين.

خارجية فلسطين تدين جرائم المستوطنين في نابلس


أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في بلدة قصرة، بمدينة نابلس، والتي أدت خلال أقل من 24 ساعة لاستشهاد خمسة فلسطينيين، في قرية قصرة، بعد اعتداءات وحشية للمستوطنين بحماية من قوات الاحتلال على أهالي القرية.
 وأكَّدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة فتاكة، ومنها ما هو محرم دولياً، ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، من خلال الغارات والعدوان المستمر على القطاع لليوم السادس على التوالي، محذرة من استمرار إغلاق كافة النوافذ والطرق التي تؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه.

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