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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية لوكسمبورغ

وزير الخارجية فيصل بن فرحان
وزير الخارجية
أ أ
أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم اتصالاً هاتفياً، بوزير الخارجية والشؤون الأوروبية لدوقية لوكسمبورغ جان أسلبورن.

التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدةاضافة اعلان

وثمّن وزير الخارجية خلال الاتصال قرار لوكسمبورغ بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي بتاريخ (27 أكتوبر 2023)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة فى قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وجرى التأكيد على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، ويساهم في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

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