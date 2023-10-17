الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

قمة رباعية حول غزة.. ملك الأردن يستقبل رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين

قمة رباعية في الأردن
قمة رباعية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تعقد في العاصمة الأردنية عمان غداً الأربعاء، قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي جو بايدن، والمصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.اضافة اعلان

ملك الأردن يجتمع بثلاث رؤساء

 ويعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني.

وقف الحرب الجارية على غزة

 وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

استشهاد 83 فلسطينيا في غارات الاحتلال


يأتي هذا في وقت استشهد فيه 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا في قصف  استهدف بنايات سكنية في مدينة رفح.
 كما استشهد 23 فلسطينياً، في قصف استهدف مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد 13 آخرين في غارات على وسط القطاع، ليرتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى نحو 2950 شهيدًا .

كارثة إنسانية في قطاع غزة

 وفي السياق، تواصل المنظمات الصحية والحقوقية إطلاق مناشداتها، لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع تدفق إمدادات الوقود والأدوية والبضائع للقطاع.

اقرأ أيضا

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد
1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

67ه675685
8:02 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

استنفار وبحث عن القاتل الهارب.. صدمة في أوروبا بعد هجوم بروكسل

بايدن
1:46 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ترامب يوجه أوصافا قاسية لبايدن: أسوأ مخلوق على الإطلاق

الكوليرا في اليمن
11:42 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الكوليرا يضرب دولة عربية.. والمرضى يستأجرون الأسرّة لأجل العلاج

اقرأ أيضا

خطة محكمة بدولة خليجية.. الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 50 كجم حشيش ومليون قرص مخدر

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيريه الألماني والياباني

بشرى لمعتمري هذه الدولة.. خفض رسوم التأمين الصحي لـ 88 ريالا

الاحتلال يهدد بقصف ٢١ مستشفى بغزة على من فيها من جرحى

هدم 11 ألف منزل.. ارتفاع عدد شهداء غزة لـ ٢٨٥٠ شهيدًا(تقرير)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

منظمة التعاون الإسلامي تؤكد 1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"التعاون الإسلامي" تكمل استعداداتها للاجتماع الاستثنائي لبحث العدوان على غزة

فلسطين إسرائيل 4:37 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الاحتلال يهدد بقصف ٢١ مستشفى بغزة على من فيها من جرحى

فلسطين إسرائيل 12:18 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تعتقل ٥٠ فلسطينيًا في الضفة الغربية

18697859151621163299 9:24 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 1200 شهيد

اقرأ أيضا

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش 2
5:56 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

زلزال جنوب غربي إيران
4:50 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب أهواز جنوب غربي إيران

الحرب في السودان
4:25 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة: 9 آلاف قتيل حصيلة الحرب في السودان منذ إبريل

2023-10-16_02-25-40
2:28 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

اندلاع حريق هائل في شمال لبنان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F8pEyQaXYAA6Bc1
3:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني

فيديو
3:40 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

13 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء بالرياض

الراتب - ريال 0 عملة
2:01 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

براتب 10 آلاف ريال.. وظائف شاغرة في شركة حكومية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:43 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب

حساب المواطن
1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية

56556
1:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء