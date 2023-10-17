قمة رباعية حول غزة.. ملك الأردن يستقبل رؤساء أمريكا ومصر وفلسطين

أ أ

تعقد في العاصمة الأردنية عمان غداً الأربعاء، قمة رباعية، تضم الرؤساء الأمريكي جو بايدن، والمصري عبدالفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام. اضافة اعلان





ملك الأردن يجتمع بثلاث رؤساء



وقف الحرب الجارية على غزة



استشهاد 83 فلسطينيا في غارات الاحتلال



كارثة إنسانية في قطاع غزة



ويعقد العاهل الأردني عبدالله الثاني، لقاءات منفصلة مع الرؤساء الأمريكي والمصري والفلسطيني.وستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.يأتي هذا في وقت استشهد فيه 83 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجروح اليوم، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت عدة بنايات سكنية، جنوب قطاع غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 47 فلسطينيًا استشهدوا في قصف استهدف بنايات سكنية في مدينة رفح.كما استشهد 23 فلسطينياً، في قصف استهدف مدينة خان يونس، بالإضافة لاستشهاد 13 آخرين في غارات على وسط القطاع، ليرتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي، إلى نحو 2950 شهيدًا .وفي السياق، تواصل المنظمات الصحية والحقوقية إطلاق مناشداتها، لمنع حدوث كارثة إنسانية في القطاع، في ظل استمرار إغلاق المعابر، ومنع تدفق إمدادات الوقود والأدوية والبضائع للقطاع.