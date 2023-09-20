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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأذربيجاني ويستعرضان العلاقات الثنائية

لقاء وزير الخارجية
وزير الخارجية يلتقي نظيره الأذربيجاني
أ أ
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 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.اضافة اعلان

العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها


 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

 حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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