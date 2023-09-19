وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك في جلسة أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. اضافة اعلان





وزير الخارجية:

تسلم الرسالة معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.