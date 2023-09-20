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صحيفة تواصل الالكترونية

إعلان وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان

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اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان
أ أ
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كشفت وكالة إنترفاكس الروسية، اليوم الأربعاء، عن إعلان وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد الموافقة على شروط أذربيجان.
 وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أكد أن تسليم القوات الأرمينية أسلحتها في قره باغ، شرط أساسي لوقف باكو عمليتها العسكرية في الإقليم قبل 47 دقيقة.اضافة اعلان

بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب"

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت أمس، بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" واستعادة النظام الدستوري في قره باغ".
 ووصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة أرمينيا عن سقوط 32 قتيلًا وأكثر من 200 جريح في العملية الأذربيجانية في ناغورني كاراباخ.
وبعد يوم من شن أذربيجان عملية عسكرية في المنطقة المتنازع عليها، كشفت قوات حفظ السلام الروسية، أنها أجلت أكثر من 2000 مدني، بينهم أكثر من 1000 طفل.

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