وزير الخارجية: لا نقبل العنف الذي يمارسه الاحتلال في قطاع غزة

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قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية: لا نقبل العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

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القمة العربية طالبت وقف الحرب في قطاع غزة



المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط



مناقشة وقف الحرب في غزة



وأوضح أن القمة العربية وجهت رسالة موحدة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدول صامت.جاء ذلك خلال كلمة بن فرحان أثناء مشاركته اليوم في أعمال "المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط" في إسبانيا.ووأكد أنه على دولة الاحلال تحمل مسؤولية الدمار والحرب، محذرًا من كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.يأتي هذا عقب وصول اللجنة الوزارية إلى برشلونة للقاء وزير الخارجية الإسباني لمناقشة وقف الحرب في غزة وإحياء مفاوضات السلام، للقاء وزير الخارجية الإسباني في برشلونة لمناقشة الأوضاع في غزة.