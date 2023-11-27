وزير الخارجية: لا نقبل العنف الذي يمارسه الاحتلال في قطاع غزة

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قال
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير
الخارجية: لا نقبل العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
القمة العربية طالبت وقف الحرب في قطاع غزةوأوضح أن القمة العربية وجهت رسالة موحدة لوقف الحرب في
قطاع غزة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يعاني تحت القصف والحصار والمجتمع الدول
صامت.
المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل
المتوسطجاء ذلك خلال كلمة بن فرحان أثناء مشاركته اليوم في أعمال
"المنتدى الإقليمي لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط" في
إسبانيا.
فيديو | وزير الخارجية: لا نقبل العنف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة #الإخبارية pic.twitter.com/ruS8ghj2FZ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023
ووأكد أنه على دولة الاحلال تحمل مسؤولية الدمار والحرب، محذرًا من كارثة وشيكة في غزة تنذر بعواقب وخيمة على المنطقة.
مناقشة وقف الحرب في غزةيأتي هذا عقب وصول اللجنة الوزارية إلى برشلونة للقاء
وزير الخارجية الإسباني لمناقشة وقف الحرب في غزة وإحياء مفاوضات السلام، للقاء وزير الخارجية
الإسباني في برشلونة لمناقشة الأوضاع في غزة.
فيديو | وزير الخارجية: القمة العربية وجهة رسالة موحدة لوقف الحرب في قطاع غزة#الإخبارية pic.twitter.com/ygwoO5hZ6S— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2023