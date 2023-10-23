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صحيفة تواصل الالكترونية

الأمم المتحدة تحذر الاحتلال من ارتكاب جرائم حرب بغزة

قصف غزة
غزة الآن
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دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم جميع المحامين الذين يقدمون المشورة القانونية للجيش، إلى رفض الترخيص بالقيام بجرائم الحرب ترتكبها قوات الاحتل في غزةاضافة اعلان
وأكد الخبراء أن الاحتلال شن وابلًا من الغارات الجوية القاتلة على مناطق مدنية مكتظة بالسكان في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير المنازل والمستشفيات والأسواق ومقار تابعة للأمم المتحدة.
 كما أدت إلى قتل وإصابة الآلاف من المدنيين بما في ذلك الأطفال، كما ضيقت إسرائيل من حصارها على غزة وقطعت إمدادات المياه والغذاء والكهرباء والوقود.

استشهاد عشرات الفلسطينيين في غزة

يأتي هذا في وقت استشهد فيه عشرات الفلسطينيين، فيما أصيب المئات، اليوم، في قصف إسرائيلي جوي ومدفعي استهدف عشرات المنازل في مختلف مناطق قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن أكثر من 50 فلسطينياً استشهدوا، فيما أصيب المئات في سلسلة عمليات قصف استهدفت منازل، وتجمعات، وأسواق، في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرةً إلى استشهاد عشرة فلسطينيين في قصف استهدف مقهى وسط مدينة خان يونس.
 وفي الضفة الغربية، استشهد ثلاثة فلسطينيين في جنين وطوباس، خلال اقتحام قوات الاحتلال، وإطلاق قذائف وصواريخ على أحد المساجد في مخيم جنين.
 كما استشهد فلسطيني رابع برصاص قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 89 شهيداً، خلال أسبوعين وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

رصد انتشار الأمراض المعدية في أوساط النازحين

فيما رصدت وزارة الصحة الفلسطينية انتشارًا للأمراض المعدية والجلدية في صفوف النازحين عن منازلهم نتيجة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز مليون نازح بينهم أكثر من 600 ألف نازح يقيمون في ظروف معيشية وصحية وبيئية قاسية في عشرات مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
وجددت الصحة الفلسطينية مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الوقود لتفادي كارثة صحية في المرافق الصحية التي توقف العديد منها بسبب نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية مع الازدياد في عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة والمستمر لليوم السادس عشر على التوالي.

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