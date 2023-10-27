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الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

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الجمعية العامة للأمم المتحدة
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أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، أنها اعتمدت مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف العنف في غزة.اضافة اعلان

قرار عربي بشان وقف العنف في قطاع غزة

وأوضحت أنها اعتمدت مشروع قرار عربي بشان وقف العنف في قطاع غزة، ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.

تمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات

وأضافت أن القرار يطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

رفض بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان

وبينت أن القرار يرفض بشدة أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين.
ويدعو القرار إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

وأكدت أن القرار يدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين

كما يؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

إدانة جميع أعمال العنف ضد الفلسطينيين

وأشارت إلى أن القرار ينطوي على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.

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