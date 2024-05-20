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الكشف عن سبب تحطم مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه

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الطائرة
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن سبب تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن معه، كان عطلا فنيا طارئا.

خلل فني طارئ:اضافة اعلان

وذكرت الوكالة في منشورها: "توفي  رئيسي يوم الأحد (19 مايو 2024) في حادث تحطم مروحية بسبب خلل فني أصابها".
وكانت المروحية تقل بالإضافة إلى الرئيس رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه في محافظة آذربايجان الشرقية السید محمد علي آل‌ هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي إلى جانب مرافقيهم وطاقم المروحية.
واستغرقت عملية البحث للوصول إلى حطام المروحية الرئاسية قرابة 16 ساعة بمشاركة فرق الإنقاذ والحرس الثوري والجيش والشرطة.
وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مقتل رئيسي وعبداللهيان والمسؤولين الآخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

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