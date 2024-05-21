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اعتقال الآلاف.. دبابات الاحتلال تحاصر مستشفيات شمال غزة

قصف غزة
قصف غزة
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تواصل دبابات الاحتلال حصارها لمستشفيات شمال قطاع غزة، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف في محيطها.

الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال غزةاضافة اعلان

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن دبابات الاحتلال أغلقت كافة مداخل مستشفى العودة في مخيم جباليًا، وتواصل حصاره لليوم الثالث على التوالي.
 كما أحكمت دبابات الاحتلال حصارها لمستشفى كمال عدوان الواقع شمال المخيم، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف في محيطه، تزامن ذلك مع توقف كافة المولدات الكهربائية بداخله، نتيجة نفاد الوقود، ما أدى وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إلى وفيات في صفوف المرضى خاصة الأطفال منهم، وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمخيم جباليا بالتزامن مع تمركز العشرات من الدبابات والجرافات وسط المخيم، يتخلل عمليات التوغل تدمير مئات المنازل والمنشآت الفلسطينية.

استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف غزة

كما استشهد ثمانية فلسطينيين اليوم، وأصيب العشرات بجروح مختلفة جراء قصف الاحتلال مناطق مختلفة من قطاع غزة.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد خمسة فلسطينيين من عائلة واحدة، جراء قصف عنيف استهدف منزلهم في خان يونس جنوب قطاع غزة.
 كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً في مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وذلك تزامناً مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها العنيف لمخيم جباليا، ومحيط مستشفى العودة المحاصر، ما أدى لدمار واسع في المنازل والبنية التحتية.

استشهاد سبعة فلسطينيين شمال الضفة الغربية

في الوقت نفسه، استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب عشرة بجروح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية، معززة بعشرات الآليات العسكرية.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طبيب يعمل في مستشفى جنين الحكومي برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين من عدة محاور، وسط إطلاق نار كثيف، كما شنت عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
 ونفّذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين، ترافق ذلك مع مواصلة العشرات من المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اعتقال آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية

يأتي هذا في وقت وثّقت فيه هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 8815 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 15 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، من جنين ونابلس ورام الله والخليل، ترافق مع حملة الاعتقالات عمليات تنكيل وضرب بحق المعتقلين وعائلاتهم إلى جانب عمليات التخريب الواسعة في المنازل.
 من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال، عرّضت مئات الأسرى للتعذيب الجسدي والنفسي، وأن مصير مئات الأسرى من غزة لا يزال مجهولاً، ويرفض الاحتلال الإفصاح عن عددهم وأماكن اعتقالهم.

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