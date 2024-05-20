يبعيونها بثمن بخس في الأسواق.. الإطاحة بـ "حرامية الحلال" في الكويت

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تمكن رجال مباحث الجهراء في الكويت من إلقاء القبض على حرامية الحلال في العبدلي.



سرقة الأغنام بالكويت:

ضبط شبكة مخدرات بالكويت:

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فإن اللصوص يقومون بسرقة الأغنام وبيعها بثمن بخس في الأسواق في ضبطيتين مختلفتين.ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" اللصوص وهم يدخلون حظيرة للأغنام ويقومون بسرقتها، حيث وقعوا في قبضة رجال الأمن لاحقا.وأمس أعلنت الداخلية الكويتية أن قطاع الأمن الجنائي وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك تمكن من ضبط شبكة مكونة من خمسة متهمين مختصة بتهريب المخدرات.وبحسب ما كتبته الوزارة على حسابها في منصة إكس: " تم العثور على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية.كما تم ضبط 15 كيلو من مواد يشتبه بها و34 زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بحوزتهم.وقد أسفرت جهود قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط شبكة إجرامية مكونة من (5) متهمين “مواطن ويعمل مفتشاً جمركياً ومقيمين سوري وهندي وشخصين من المقيمين بصورة غير قانونية” مختصة بتهريب المواد المخدرة.وتمت الإطاحة بهم بعد تبادل إطلاق نار مع أحد المتهمين ومقاومة رجال الأمن وعثر بحوزتهم على (27) كيلوجراماً من الحشيش والماريجوانا المخدرة و(200) كبسولة من المؤثرات العقلية و(15) كيلو من مواد يشتبه بها و(34) زجاجة من المواد المسكرة وأسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة.وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتؤكد وزارة الداخلية أنه لا أحد فوق القانون كائناً من كان.