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استشهاد 40 فلسطينياً في قصف للاحتلال استهدف منزلاً وسط قطاع غزة

العدوان على غزة
قصف غزة
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 استشهد 40 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف للاحتلال استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

40 شهيدا وعشرات الجرحى في غزةاضافة اعلان


 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 40 شهيداً وعشرات الجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلاً ملاصقاً لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
 وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تواصل الدبابات الإسرائيلية قصف المناطق الشرقية من المدينة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى


من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.
 وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن القصف الإسرائيلي طال جدارن المستشفى وسيارات الخدمات الطبية ملحقًا بها أضراراً جسيمة، لافتةً النظر إلى أن القصف تسبب بحالة خوف في صفوف المرضى، محذرةً من تكرار الاحتلال الإسرائيلي جريمته التي ارتكبها في مستشفيات مدينة غزة وشمالها.

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