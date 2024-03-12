وجه باريس الخفي.. الجرذان تغزو الفنادق والشوارع تزامنا مع "بق الفراش"

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار القمامة والمخلفات في شوارع العاصمة الفرنسية باريس.



انتشار الفئران في باريس:



ويظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة "إكس"، تراكم كميات كبيرة من القمامة وانتشار الجرذان، وعدم وجود صناديق مخصصة للتخلص من النفايات.وسادت حالة من السخرية على مواقع التواصل، حيث كتب أحد النشطاء معلقا على المشهد: "طبعا هذا الجانب الذي يريدنا الغرب أن نشاهده عن بلادهم ولاشك أن هم من قاموا بتسليط الإعلام على الأشياء الجميلة في بلادهم وحاولو إخفاء جزء كبير من البشاعة اللي عندهم".وكتب آخر "معروف باريس بالفئران والجراذي .. ما قد مرة رحت باريس إلا وأحصل فأر أو جرذي في لوبي فندق ، المشكلة 5 نجوم ، وما انتشر مرض الطاعون إلا من عند فرنسا".







غلق مستشفى في فرنسا بسبب بق الفراش:



وتعيش فرنسا أيضا أزمة جديدة مع ظهور حشرة "بق الفراش" التي أرعبت الجميع وتسببت في غلق مستشفى بعد غزوها من قبل البق.ولا يزال "بق الفراش" يقض مضجع الحكومة والمواطنين معا، فقد اضطر قسم الطوارئ للبالغين في مركز مستشفى لاون إلى إغلاق أبوابه.وبحسب وسائل إعلام، فقد تم إغلاق المستشفى بعد استقبال مريض يعاني من بق الفراش، حيث تم احتجاز الرجل الذي نقل إلى الرعاية بعد ظهر الأربعاء الماضي وتطهيره في حمام القسم.من جهته أوضح الدكتور إيلوي جوليو، رئيس اللجنة الطبية للمؤسسة أن هذه الطريقة لم تكن كافية لأن "موظفي الخدمة لاحظوا أن الطفيليات تمر من تحت الأبواب وتتجه نحو الغرف الأخرى".وتابع قائلا :" اضطرت خدمة الطوارئ إلى إغلاق أبوابها بينما تدخلت شركة متخصصة في مكافحة الآفات لتفتيش المبنى".أيضا تم توزيع المنتج المضاد للطفيليات في القسم الأربعاء، واستمر مفعوله حتى منتصف بعد الظهر.







ذعر في باريس بسبب

الفراش:



وكان انتشار "بق الفراش" قد أثار الذعر خلال الأشهر القليلة الماضية، في الأماكن العامة في باريس، حيث انتقل هذا الرعب إلى العديد من بلدان العالم.



وقد تم رصد الحشرات الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات السريعة ومطار شارل ديجول، إضافة إلى المستشفيات وبعض دور السينما والفنادق في العاصمة الفرنسية.

