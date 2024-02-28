فرنسا تقرر غلق مدرسة إسلامية إثر "شكوك" حول مواردها المالية

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أعلنت وزيرة التعليم الفرنسية نيكول بيلوبيت أنهم سيغلقون مدرسة إسلامية خاصة في مدينة نيس الفرنسية، بسبب "عدم اليقين" بشأن مواردها المالية.





إغلاق مدرسة ابن سينا الثانوية في نيس بفرنسا



المدرسة تنفي اتهامات الوزارة



وحسب صحيفة لوبوان المحلية، قررت وزارة التعليم في فرنسا إغلاق مدرسة ابن سينا الثانوية في نيس، وهي المدرسة الإسلامية الوحيدة في منطقة الألب البحرية.وقالت وزيرة التعليم، في حديث لقناة "فرانس 2" التلفزيونية، إنهم سيغلقون المدرسة الثانوية في الفترة الدراسية الجديدة، مصيفة أنه "على الرغم من التذكيرات العديدة"، لم يتم الافصاح بوضوح عن الموارد المالية للمدرسة ما يتعارض مع قانون الانفصالية لعام 2021.من جهتها، أعربت إدارة المدرسة في بيان عن استيائها من قرار الوزارة، مؤكدة أن الوزارة أعلنت القرار لوسائل الإعلام دون إبلاغ إدارة المدرسة وأولياء الأمور بالأمر، مشددة على أن الوضع المالي للمدرسة يُتابع من قبل محاسب خبير منذ تاريخ افتتاحها.وأشار البيان إلى أنه سيتم القيام بكل ما هو ضروري لمنع تنفيذ قرار الإغلاق.