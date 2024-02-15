الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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بعد إنقاذهم في صحراء ليبيا.. عائلة سودانية تكبر وتهلل فرحا بالنجاة

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الناجين
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تداول نشطاء على منصة "إكس" مقطع فيديو، يوثق لحظة إنقاذ عائلة سودانية مفقودة في الصحراء الليبية.

إنقاذ عائلة سودانية في صحراء ليبيا:اضافة اعلان

ويظهر مقطع الفيديو المتداول وصول عدد من الأشخاص إلى مكان الأسرة السودانية، بعدما تعطل مركبتهم.
وعقب الوصول إليهم دخلت المرأة السودانية وأطفالها في نوبة بكاء وتكبير من الفرحة بعد العثور عليهم، حيث حاول المتواجدون في المكان تهدئة الأم وأطفالها.

إنقاذ سودانيين من الموت عطشا:

وفي قصة مماثلة، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" نهاية الشهر الماضي، لحظة إنقاذ عدد من السودانيين ، الذين اقتربوا من الموت عطشا في إحدى الصحاري بليبيا.
وبحسب ما وثقه مقطع الفيديو المتداول، فقد أظهر  نجاح  شباب ليبيين في العثور على سوداني فقد في الصحراء.
 ويظهر مقطع الفيديو، أنه بعد إنقاذه طلب منهم البحث عن إخوانه، وتم إنقاذهم جمعيا بعد البحث عنهم.
أيضا أظهر الفيديو عددا من الشباب الليبيين يسيرون بسيارتين وسط الصحراء، وعثروا على سوداني يجلس على الأرض وبدا عليه التعب والإرهاق.
وعند الوصول إليه ردد الشباب الليبيون عبارة "الله اكبر"، حيث اطمأنوا على الرجل السوداني وقدموا له عصيرا.
فيما طلب منهم السوداني البحث عن إخوانه، واستجاب له الشباب وعثروا على إخوانه وبحوزتهم عدد من الأغنام التي كانوا يرعونها في الصحراء.
ومن شدة الفرح أقدم الرجل السوداني على ذبح عدد من الأغنام تكريما للشباب الذين قاموا بإنقاذه هو وإخوانه من موت محقق.

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