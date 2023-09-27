وافدان حاولا شنق مواطن بدولة خليجية .. وهذا ما حدث

أ أ



شهدت سلطنة عمان واقعة غريبة، حيث أقدم وافدان على محاولة إنهاء أحد المواطنين.





محاولة قتل عُماني:



اضافة اعلان

مقتل دبلوماسي عماني:



وبحسب ما ذكرته صحيفة "المرصد" العمانية، فقد استطاع مواطن عُماني أن ينجو من شخصين من جنسية آسيوية حاولا أن يلفان على رقبته بحبل ليشنقانه.وأوضحت الصحيفة أنه تم الإمساك بهما بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية.وأعرب عدد من النشطاء العمانيين على منصة "إكس" عن فرحتهم بنجاة المواطن العماني، حيث كتب أحدهم :" الحم دلله على سلامته.. أحيانا من طيب وحسن الشخص مساعدة الآخرين فاحذر أيها الطيب الوقوف للغرباء خصوصًا من تلك الجنسية".وفي وقت سابق، شهدت سلطنة عمان واقعة مروعة، حيث أعلنت سفارة السلطنة بالقاهرة عبر الشؤون القانونية التابعة لها، عن متابعتها التحقيقات والتحريات التي تجريها السلطات الأمنية المصرية، عقب العثور على جثة هود سيف حمد العدوى 50 عاماً "دبلوماسي عماني" وبها 11 طعنة بأجزاء متفرقة من جسده.وقد تم ذلك داخل شقته بشارع جامعة الدول العربية التابع لأحد الأحياء الراقية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة.