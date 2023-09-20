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صحيفة تواصل الالكترونية

تصريح جديد للداخلية الكويتية بعد مسحات كورونا لطلبة أكاديمية "ضباط اختصاص"

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الداخلية الكويتية
أ أ
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قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية إن جميع المسحات الطبية (فحص فيروس كورونا) التي تم إجراؤها لطلبة أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية "سليمة".اضافة اعلان

ارتفاع درجات الحرارة 



وتبين أن ارتفاع درجات الحرارة للطابة كانت نتيجة التغيرات الجوية وإصابتهم بالانفلونزا الموسمية.

وأكدت الإدارة أن القيادة العليا بوزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لأبنائنا الطلبة وحريصة على توفير الرعاية اللازمة لهم حفاظاً على الصحة العامة للطلبة.

جاء ذلك عطفا على بيان سابق للإدارة تطرق الى الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الأكاديمية بالتعاون مع ادارة الشئون الصحية وزارة الصحة (الصحة الوقائية) حفاظاً على سلامة الطلبة.

مسحات كورونا لضباط اختصاص بالكويت:


وأمس كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن إصابة طلبة ضباط اختصاص بارتفاع درجات الحرارة.


وبحسب ما نشرته وسائل إعلام كويتية، فقد تم إجراء مسحات كورونا للطلاب بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تولي اهتماماً كبيراً لأبنائها الطلبة الضباط.

 كما أضافت أن المؤسسة الأمنية حريصة كل الحرص على تلقيهم والرعاية الصحية والطبية اللازمة حفاظاً على سلامتهم.


فيما نقلت عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه تبين إصابة عدد من الطلبة الضباط الاختصاص بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تغيير المناخ الحالي وتغير درجات الحرارة المستمرة.

وكانت أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، قد قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة (الصحة الوقائية)، لعمل مسحات طبية - فحص فيروس كورونا-.

 وجاء ذلك للتأكد من عدم إصابة أي طالب، إضافة إلى قيامها بتعقيم جميع المهاجع، وكإجراء احترازي تم فصل الطلبة المتعافين عن باقي الطلبة حرصاً على حالتهم الصحية.

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