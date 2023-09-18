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الكويت تدرس منح العامل حق التحويل دون موافقة وكيله

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الكويت
أ أ
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كشف الدكتور فهد مراد، نائب المدير العام لقطاع حماية العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف في الكويت، عن توجه الهيئة لتنفيذ خطوات تحويل العمالة مباشرة من دون الحصول على إذن مسبق من صاحب العمل (الكفيل)، في حالة إخلال الأخير بأحد التزاماته في العقد أو قانون العمل.

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ضمان حقوق أصحاب العمل


وقال مراد، على هامش لقاء مع ممثلي عدد من السفارات المعتمدة في البلاد، إن القوى العاملة لا تألو جهدا في سبيل تحسين بعض الإجراءات المعمول بها، وضمان حقوق أصحاب العمل والعمالة ومنحهم اياها عند وقوع الخلافات.

وأوضح أن اللقاء مع ممثلي السفارات لإطلاعهم على الإجراءات التي تقدم لحماية العمالة، والإجراءات الخاصة بمركز إيواء العمالة الوافدة.

قانون العمل


وأضاف: " يجري العمل على دراسة بعض قرارات الهيئة، والعمل على تعديلها وتحسينها للحفاظ على حقوق الطرفين، كما يجري جمع ملاحظات حول مواد قانون العمل".

وأكد وجود تنسيق بين جهات الدولة، ممثلة في وزارة الخارجية والداخلية والقوى العاملة بشأن ملاحظات عمالية ترد من ممثلي بعض السفارات، وترتبط بحقوق مواطنيها العاملين في البلاد، حيث يجري التنسيق المستمر لإنهائها ومنحهم حقوقهم.

مركز إيواء

 
وأضاف أن العمل جارٍ لتوفير موقع خاص لمركز إيواء الرجال والخروج بلائحة تنفيذية تخص المركز، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الخارجية لإتمام اتفاقيات عمالية مع بعض البلدان في شأن العمالة المنزلية

   

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