الكويت .. وزارتا المالية والتجارة تعرضتا لهجمات كبيرة من "هاكر" عالمي

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تعرضت وزارتا المالية والتجارة بالكويت لهجمات إلكترونية من هاكر عالمي.





أنظمة وزارة المالية

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وقال مسؤولون بالحكومة الكويتية إن وزارة التجارة اضطرت إلى وقف السيستم الخاص بالتموين بمختلف انحاء البلاد، مؤكدة أن الجهات المعنية تستعين بجوجل داخل الكويت بحثًا عن الحلول.



التحويلات المالية



وأشارت إلى أن كل الأنظمة ذات الصلة بوزارة المالية والتحويلات المالية الرسمية اضطرت الوزارة إلى إطفائها كليا.



وفي سياق آخر، تلاحق السلطات الكويتية عددا من المتهمين الهاربين من السجن في قضية الفساد الكبرى، بعد تأكد وجودهم في بعض الدول العربية المجاورة.







وكانت المحكمة الكويتية، قد أسدلت الستار على ما عرف إعلاميا بأكبر قضية فساد في تاريخ الدولة بعدما استولى المتهمون على المال العام بمستندات مزيفة حصلوا بمقتضاها على ملايين الدينارات.



طرق ملتوية



واتخذ المتهمون طرقا ملتوية وتراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين من سنتين إلى السجن المؤبد وإلزامهم برد المبالغ مضاعفة إلى جانب غرامات مالية.





كما ألقى الأمن الكويتي القبض على مقيم من الجنسية المصرية، وذلك لمخالفته قانون الإقامة، لافتا إلى أنه أمضى 25 عاما في الكويت دون الحصول على تصريح للإقامة.

وتسبب ذلك في توقف أنظمة وزارة المالية وعدم قدرتها على إجراء أية تحويلات مالية بما فيها الرواتب.