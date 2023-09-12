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هل يترشح بوتين لانتخابات الرئاسة الروسية مجددا.. بيان من الكرملين؟

بوتين
بوتين
أ أ
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أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يعلن بعد عن نيته المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.

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وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إنه في حال اتخذ الرئيس بوتين قرارا كهذا فلن يكون بإمكان أحد منافسته.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، "إذا تحدثنا عمن سينافس رئيسنا في الانتخابات المقبلة، فبادئ ذي بدء، دعنا نقول هذا: الرئيس لم يعلن بعد أنه سيرشح نفسه، لكن إذا افترضنا أنه سيترشح، ربما يكون من الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يكون منافسا حقيقيا له في المرحلة الراهنة ببلادنا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

موعد الانتخابات الروسية


يذكر أن انتخابات الرئاسة الروسية 2024 والمقرر انعقاد الجولة الأولى منها في 17 مارس المقبل تتيح للفائز فيها البقاء في السلطة لمدة ست سنوات وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى تنعقد الجولة الثانية بعد 21 يوما من انتهاء الجولة الأولى على أن تكون الجولة الثانية في إبريل 2024.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد خلال كلمته أمام الجمعية الاتحادية الروسية أن الانتخابات ستنظم في موعدها.

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