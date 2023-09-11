بشكل مفاجيء.. اختفاء كبير"أطباء بوتين" بعد فضيحة كبرى

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تقوم الشرطة الروسية بعملية بحث واسعة، عقب اختفاء كبير أطباء بوتين في موسكو البالغ من العمر 59 عاما.





اختفاء كبير أطباء بوتين:

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وكان كبير أطباء بوتين فقد وظيفته بسبب فضيحة احتيال كبرى، بعد رؤيته للمرة الأخيرة في الثالث من شهر سبتمبر الجاري.صحيفة "إكسبريس" البريطانية ذكرت أن الرئيس السابق لمعهد اللقاحات الروسي فيكتور تروخين، لا يزال في عداد المفقودين منذ 5 أيام على الأقل.وقد بدأ رجال الشرطة في عملية بحث للعثور على كبير أطباء بوتين.يذكر أن تروخين ترأس معهد أبحاث اللقاحات والأمصال في سانت بطرسبرغ، وشغل منصب مديره لمدة 11 عاما.ويعد المعهد في طليعة المساهمين بأدوية علاج فيروس كورونا والتهاب الكبد والأمراض المنقولة جنسيا، ويلعب دورا رائدا في تصدير اللقاحات الروسية.كما أنه هيئة حكومية روسية مكلفة بضمان السلامة الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في البلاد، وقيادة الحماية الصحية.يذكر أن تروخين كان قد طرد من وظيفته الأخيرة بسبب تورطه المزعوم في فضيحة احتيال واسعة النطاق، مما أثار تكهنات حول اختفائه.وأفادت تقارير أن ابنته التقته آخر مرة في 3 سبتمبر الجاري ، قبل يوم واحد فقط من سماح الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية له بالرحيل.ونقلت وسائل إعلام روسية عن ابنته صوفي قولها: "الاختفاء بهذه الطريقة ليس من شيم والدها".وتابعت ابنة كبير أطباء بوتين في حديثها: "أبي ليس من النوع الذي يختفي بمحض إرادته".وكان الرئيس الروسي قد أصيب بعدة مشاكل صحية خلال الـ12 شهرا الماضية، في الكرملين، تتراوح بين الأمراض الصغيرة مثل عدم وضوح الرؤية مؤقتا إلى المخاوف الأكبر مثل الأمراض العصبية، بحسب مصادر مختلفة.